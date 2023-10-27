США модернизируют основную атомную бомбу страны

Пентагон выпустил заявление, в котором сказано о планах США модернизировать атомную бомбу B61 - основное оружие данного типа в стране. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на релиз.

Отмечается, что модернизированная бомба будет называться B61-13. При этом общее число ядерных боеприпасов на вооружении США на изменится.

"США намерены модернизироваать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 при наличии одобрения конгресса и выделения им соответствующих средств", - сообщили в Пентагоне.

В американском ведомстве также рассказали, что новая модель будет обладать аналогичной мощностью, но превосходящей точностью и безопасностью. При этом в Пентагоне подчеркнули, что решение о модернизации "не является ответом на мировые события".