Израильские танки двигаются в сторону сектора Газа

Танковые соединения Армии обороны Израиля двигаются в сторону сектора Газа в районе, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.

Ранее палестинский провайдер Jawwal сообщил, что сотовая связь и мобильный интернет перестали работать на всей территории сектора Газа после массированных ударов со стороны израильской армии. По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, в пятницу сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.