Экс-разведчик Риттер: Россия проводит операции по полной ликвидации ВСУ

«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск», — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По его словам, это может быть сделано с большим размахом, так как у ВСУ не осталось авиации.