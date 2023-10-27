Израиль объявил о расширении масштабов сухопутной операции в Газе

"Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны", - сказал он на вечернем брифинге.