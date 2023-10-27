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Fox News: новые удары по сектору Газа — самая сильная атака с начала эскалации

Корреспондент Fox News из зоны палестино-израильского конфликта заявил, что новые израильские удары по сектору Газа являются «самым безумным», что он когда-либо видел.

По оценке издания, новый удар Израиля стал самой сильной атакой с момент эскалации ситуации в регионе. Такую же оценку высказали в ООН. Несколько последних взрывов в секторе Газа оценили как самый сильный обстрел области за последнее время.

Стало известно о предложении Израиля к ХАМАС по прекращению огня

Кроме того, телеканал Al Arabiya сообщил о том, что в секторе Газа перестал работать интернет и мобильная связь.

«Услуги связи и интернета полностью прекратили работу в секторе Газа», — сообщает источник.

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Потоп Аль-Аксы», направленной против Израиля. После этого ХАМАС совершил масштабную атаку на приграничные израильские районы. В ответ на это власти Израиля объявили о начале ответной операции «Железные мечи» против ХАМАС.

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