МО РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Министерство обороны РФ изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Карабахе на "Карабахский экономический район Азербайджанской Республики", следует из бюллетеня военного ведомства.
Ранее в бюллетенях МО РФ зона действия именовалась "зоной нагорно-карабахского конфликта".
В бюллетене за 27 октября отмечается, что для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям были выставлены два поста в районе Ханкенди (Степанакерта).