МО РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе

Министерство обороны РФ изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Карабахе на "Карабахский экономический район Азербайджанской Республики ", следует из бюллетеня военного ведомства.

В бюллетене за 27 октября отмечается, что для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям были выставлены два поста в районе Ханкенди (Степанакерта).