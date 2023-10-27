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МО РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе

Министерство обороны РФ изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Карабахе на "Карабахский экономический район Азербайджанской Республики", следует из бюллетеня военного ведомства.

МО РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
© globallookpress.com

Ранее в бюллетенях МО РФ зона действия именовалась "зоной нагорно-карабахского конфликта".

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В бюллетене за 27 октября отмечается, что для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям были выставлены два поста в районе Ханкенди (Степанакерта).