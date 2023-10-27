Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС РФ

Министерство обороны РФ подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) РФ . Соответствующие данные опубликованы на сайте военного ведомства.

"В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами", - говорится на сайте МО РФ.

До назначения Афзалов был временно исполняющим должность главкома ВКС РФ. О его назначении на должность вместо генерала армии Сергея Суровикина 20 октября сообщил источник ТАСС, близкий к ВКС.