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Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС РФ

Министерство обороны РФ подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Соответствующие данные опубликованы на сайте военного ведомства.

Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС РФ
© РИА Новости

"В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами", - говорится на сайте МО РФ.

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До назначения Афзалов был временно исполняющим должность главкома ВКС РФ. О его назначении на должность вместо генерала армии Сергея Суровикина 20 октября сообщил источник ТАСС, близкий к ВКС.