Американские оружейники оценили прибыль от конфликта на Украине
Конфликт на Украине начал приносить прибыль для американских производителей оружия на фоне решения руководства США пополнить свой арсенал, часть которого была передана Киеву в рамках военной помощи, и из-за закупок оружия странами Европы, сообщает Reuters. Оружейные гиганты Lockheed Martin и General Dynamics спрогнозировали серьезное повышение своих финансовых показателей, оценив существующие заказы на сотни тысяч артснарядов и ракет для ЗРК Patriot. Производители также ожидают, что из-за начавшейся палестино-израильской войны спрос на их продукцию увеличится еще.
Мы перешли к производству артиллерийских снарядов с 14 000 единиц в месяц к 20 000 достаточно быстро. Мы работаем с опережением графика, чтобы ускорить производственную мощность до 85 000 или даже до 100 000 снарядов в месяц, — заявил финансовый директор General Dynamics Джейсон Эйкен.
Согласно информации Reuters, компания General Dynamics, производящая бронемашины и артиллерию, применяемые Украиной, увеличила доход порядка на 25% сравнительно с тем же периодом в 2022 году. Компания RTX, которая производит управляемые ракеты AMRAAM, также используемые Украиной, в феврале 2022 года получила заказы на $3 млрд для пополнения боезапасов США и передачи своей продукции Киеву. В этой компании также ожидают увеличения спроса на производимое вооружение.
Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на сумму $600 млн. По словам дипломата, эти средства направлены для поддержки потребностей Украины на поле боя.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. На пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в ходе визита в Киев дипломат сообщил, что эта сумма, в частности, пойдет на усиление противовоздушной обороны страны.