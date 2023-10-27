Израиль раскрыл местонахождение главной базы ХАМАС в Газе

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Он отметил, что у ХАМАС есть несколько подземных комплексов под крупнейшей больницей в анклаве. Лидеры группировки используют ее как центр для нанесения прямых ударов по Израилю и хранения оружия. По словам Хагари, ЦАХАЛ раскрыл местонахождение нескольких туннелей, ведущих к подземной базе как снаружи, так и внутри больницы.

Контр-адмирал добавил, что больница рассчитана на 1,5 тысячи коек и около 4 тысяч сотрудников используются боевиками ХАМАС в качестве живого щита.