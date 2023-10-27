В Польше назначили начальника Генштаба страны главнокомандующим в военное время

Президент Польши Анджей Дуда указал начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерала Веслава Кукулу как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в военный период. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности республики (BBN).

В публикации отмечается, что Дуда назначил Кукулу на данный пост, как "человека, который должен быть назначен на должность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами".

В BBN подчеркнули, что главком ВС Польши назначается президентом на время войны. Указание лица для назначения на данную должность делается заранее, чтобы подготовиться к выполнению своих функций во время войны.

До этого польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша в случае полномасштабной войны вряд ли смогла бы противостоять российским войскам.