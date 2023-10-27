«Искупить грех»: стало известно о миссии батальона из бывших бойцов ВСУ

Мы даем украинцам возможность самим оценивать ситуацию и участвовать в некой альтернативной форме существования этой страны как союзницы России. Мы не рассматриваем Украину в качестве завоеванной территории, а их — в качестве рабов. Мы их освобождаем. Если эти бойцы ни в чем не замешаны, они хотят сражаться и сменить власть у себя в стране, мы их поддерживаем. В этом и есть политический смысл добробатов, — заключил Артамонов.