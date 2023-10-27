Член политбюро и глава отдела по внешним связям палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что освобождению заложников мешают интенсивные обстрелы сектора Газа со стороны Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Абу Марзук сделал во время визита делегации ХАМАС в Москву.

«Идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения. <...> Они бомбят все, что попало, людей и инфраструктуру, и передвижение (заложников — прим. ред.) просто невозможно, мы не можем гарантировать спасение их жизней», — заявил он.

Абу Марзук также добавил, что из-за обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло уже более семи тысяч человек, из них три тысячи детей. По его словам, с первого дня обострения палестино-израильского конфликта в ХАМАС говорили о нежелании удерживать заложников, однако для освобождения гражданских «нужны соответствующие условия».