Польские специалисты ремонтируют технику ВСУ рядом с линией фронта

«Гаубицы Krab уже превысили свой срок службы в несколько раз. Эта техника очень эффективно выполняет свои задачи. К сожалению, это приводит к тому, что она вызывает сильный интерес у противоположной стороны. Россия интенсивно охотится за ней», — заявил собеседник PAP на условиях анонимности.