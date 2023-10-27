В ХАМАС заявили, что США руководят боевыми действиями против сектора Газа
США уже руководят ведением боевых действий против сектора Газа, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
«Американцы руководят боевыми действиями на данный момент», — цитирует РИА Новости Марзука.
По его словам, США взяли на себя командование после коллапса израильской армии в противостоянии с «Бригадами Изз ад-Дина аль-Кассама».
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в нарушении международного права из-за поддержки Израиля.