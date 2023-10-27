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В ХАМАС заявили, что США руководят боевыми действиями против сектора Газа

США уже руководят ведением боевых действий против сектора Газа, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

«Американцы руководят боевыми действиями на данный момент», — цитирует РИА Новости Марзука.

По его словам, США взяли на себя командование после коллапса израильской армии в противостоянии с «Бригадами Изз ад-Дина аль-Кассама».

Армия Израиля заявила о новых ударах по 250 объектам в секторе Газа

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в нарушении международного права из-за поддержки Израиля.