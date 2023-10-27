В Севастополе сбили следивший за зерновым терминалом дрон

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон-разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ), который следил за зерновым терминалом в порту Севастополя. Об этом пишет Mash в Telegram.

Изданию стало известно, что 26 октября украинский беспилотник фиксировал защиту зернового терминала. После работы системы ПВО обломки дрона нашли сотрудники порта. По их словам, взрывчатки на летательном аппарате не было, а из корпуса торчало множество проводов. Ранее подобные беспилотники в этом районе не фиксировали, утверждает канал.

Чтобы не допустить атаки дронов-камикадзе на зернохранилище, руководство гавани решило усилить меры безопасности, отмечается в посте.