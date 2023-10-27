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В Севастополе сбили следивший за зерновым терминалом в порту дрон-разведчик ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон-разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ), который следил за зерновым терминалом в порту Севастополя. Об этом пишет Mash в Telegram.

В Севастополе сбили следивший за зерновым терминалом дрон
© РИА Новости

Изданию стало известно, что 26 октября украинский беспилотник фиксировал защиту зернового терминала. После работы системы ПВО обломки дрона нашли сотрудники порта. По их словам, взрывчатки на летательном аппарате не было, а из корпуса торчало множество проводов. Ранее подобные беспилотники в этом районе не фиксировали, утверждает канал.

Чтобы не допустить атаки дронов-камикадзе на зернохранилище, руководство гавани решило усилить меры безопасности, отмечается в посте.

Ранее, в ночь на 13 сентября, ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе десятью крылатыми ракетами. В результате на территории производства произошло возгорание. Жертвами удара стали два человека.

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