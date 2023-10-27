Израильская флотилия совершила ночной рейд на юге сектора Газа
Армия Израиля сообщила о проведении ночного рейда с моря на юге сектора Газа. В ходе миссии 13-я флотилия атаковала военную инфраструктуру палестинских боевиков ХАМАС.
«Ночью солдаты 13-й флотилии ЦАХАЛа провели целенаправленный рейд с моря на юге сектора Газа», - сообщил официальных канал израильской армии.
Рейд проходил на территории, где расположены военные морские силы боевиков. В операции принимали участие корабли и самолеты ЦАХАЛ.
Ранее стало известно, что одна из ракет боевиков попала в жилой дом в Тель-Авиве. В ходе удара пострадали три человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести.