Страны Балтии проведут учения по закрытию границ с Белоруссией

«Мы подтвердили, что планируем провести определенные учения между нашими учреждениями в регионе и посмотреть, как этот алгоритм [закрытия границ] может работать во время таких региональных учений. Это предусмотрено, и мы планируем это сделать», — сказала Билотайте.