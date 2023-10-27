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ФРГ поставила Украине систему IRIS-T SLM

Германия отправила украинским властям еще одну систему ПВО IRIS-T SLM, уже третью по счету, а также ракеты к ней. Это следует из опубликованного на сайте Минобороны ФРГ списка, который обновляется раз в неделю.

ФРГ поставила Украине систему IRIS-T SLM
© Wikipedia

Также в перечне один радар TRML-4D, 5 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, восемь беспилотников VECTOR, несколько тягачей, 20 тыс. тактических очков.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €24 млрд.