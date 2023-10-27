ВС РФ заняли более выгодные рубежи на купянском направлении

Группировка "Запад" в течение недели отразила 47 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и заняла более выгодные рубежи. Об этом заявили журналистам в Минобороны России .

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю отразили 47 контратак противника и профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районе Ивановки и Синьковки в Харьковской области, а также Сергеевки и Новоегоровки в Луганской народной республике.