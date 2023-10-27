ВС России уничтожили 31 самолет и три вертолета ВСУ за месяц

Российские истребители и системы противовоздушной обороны уничтожили, начиная с 1 октября, 31 самолет и три вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Министерство обороны России.

«20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8», — уточнили в российском военном ведомстве.

По данным министерства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено уже 515 самолетов, 253 вертолета, 8312 беспилотников.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. После чего западные страны начали массовые поставки оружия и военной техники Киеву. Украинские политики отмечали, что смогли достичь даже договоренности по поставкам современных истребителей F-16. Нидерланды пообещали направить Украине 42 таких самолета, а Дания заявила о желании передать Киеву 19 истребителей F-16.