Украина в июле получила турецкие кассетные боеприпасы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили в июле 2023 года кассетные боеприпасы турецкого производства. Об этом сообщает американский портал Defense One со ссылкой на данные об украинском импорте.

Согласно полученной порталом информации, 31 июля на Украину прибыли 18 партий 155-миллиметровых кассетных снарядов M483A1 с турецкой маркировкой. Каждый из таких снарядов содержит 88 суббоеприпасов, позволяющих наносить урон по увеличенной площади. Отмечается, что украинские войска получили партии всего через несколько недель после начала аналогичных поставок из США.

При этом журналисты отмечают, что доказательств причастности турецкого руководства к поставкам нет, а в документах на импорт снарядов вместо Турции указана компания Romtehnica, принадлежащая Минобороны Румынии.

Всего Украина приобрела 6 074 боеприпаса турецкого производства. Известно, что их выпустили в период с 1994 по 2022 год.