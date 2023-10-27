В России сделали «Рапиру» самоходной

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) установили противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» на шасси гусеничного тягача МТ-ЛБ. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

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Отмечается, что установка буксируемого орудия на легкобронированный тягач увеличила его мобильность.

«По проходимости машина хорошая. Она даже лучше, чем танк проходит, чем БМП, она плавает. Может любые препятствия преодолеть», — сказал механик-водитель машины.

Самоходную противотанковую пушку приспособили к более широким задачам. Старший наводчик орудия с позывным Ежик отметил, что баллистика МТ-12 позволяет работать как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

Гладкоствольная пушка МТ-12 калибра 100 миллиметров является модернизированной версией орудия Т-12 на новом лафете. В боекомплект «Рапиры» входят подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные снаряды. Максимальная дальность стрельбы навесным огнем составляет 8,2 километра.

В сентябре издание Forbes писало, что из-за нехватки бронетехники Киев массово трансформирует транспортеры МТ-ЛБ в боевые машины пехоты.