Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении порядка трехсот военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев . Как отмечается, российские силы отразили атаку штурмовых групп противника в районе Богдановки и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об уничтожении российскими военными четырех танков ВСУ Leopard между Работиным и Вербовым на Ореховском направлении. По его словам, на этом участке фронта было задействовано около 10 единиц техники украинской армии, по ним нанесли удар дронами и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В Министерстве обороны РФ пока не комментировали эти сведения.