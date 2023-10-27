Танк Т-90М "Прорыв" назвали самым живучим в СВО
Благодаря хорошо продуманной защите, мощному двигателю и современной электроники российский танк Т-90М "Прорыв" оказался самой живучей бронемашиной в зоне спецоперации.
"Стопроцентно защищенной техники нет ни у нас, ни в мире. Артиллерия и авиация способны уничтожить все. Но танки "Прорыв", новые бронетранспортеры, которые сейчас поступают на вооружение, оказались самыми живучими в боях высокой интенсивности СВО", - приводит Лента слова военного эксперта, полковника в отставке Юрия Кнутова.
По его мнению, противостоять многообразию средств поражения, которым оперирует противник, "Прорыву" помогает многослойная комбинированная броня, мощный двигатель, обеспечивающий танку маневренность, и современная электроника. Например, комплекс активной защиты, информирующий экипаж о лазерном облучении целеуказателя ПТРК, срывающий наведение или перехватывающий выпущенную ракету.
Также некоторые машины оснащаются собственными дронами или связью с беспилотными разведчиками. Это дает командиру больше информации о происходящем вокруг об оперативной обстановке Ну и, конечно, главная заслуга в сохранности и победах любой боевой машины принадлежит экипажу.