Танк Т-90М "Прорыв" назвали самым живучим в СВО

"Стопроцентно защищенной техники нет ни у нас, ни в мире. Артиллерия и авиация способны уничтожить все. Но танки "Прорыв", новые бронетранспортеры, которые сейчас поступают на вооружение, оказались самыми живучими в боях высокой интенсивности СВО", - приводит Лента слова военного эксперта, полковника в отставке Юрия Кнутова.