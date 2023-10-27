Джабаров: новая мобилизация в России не потребуется

Джабаров заверил, что новая мобилизация в России не потребуется
По России в очередной раз прошли слухи о новой волне мобилизации, которая якобы может произойти в связи с наступлением бойцов Вооруженных сил РФ. Первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров 27 октября в пресс-центре «Парламентской газеты» заверил, что сейчас такой необходимости нет.
Министр обороны Сергей Шойгу 3 октября в ходе поездки в зону спецоперации заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию, военнослужащих для проведения специальной военной операции (СВО) достаточно.
«Мы навели порядок в наших мобилизационных делах, и те слухи, которые были порождены первой волной частичной мобилизации, были развеяны. Никто не собирается ставить на поток вопросы мобилизации граждан. Мое мнение - в этом необходимости нет», — сказал сенатор.
Также Джабаров отметил, что за последний год в армию пришло огромное число добровольцев и контрактников. Эти люди, по его мнению, сняли вопрос о проведении дополнительной мобилизации.
«Я практически уверен, что нет такой угрозы, которая требует дополнительного призыва… У нас такой необходимости нет», — сказал Владимир Джабаров.