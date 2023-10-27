Джабаров: новая мобилизация в России не потребуется

По России в очередной раз прошли слухи о новой волне мобилизации, которая якобы может произойти в связи с наступлением бойцов Вооруженных сил РФ. Первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров 27 октября в пресс-центре «Парламентской газеты» заверил, что сейчас такой необходимости нет.