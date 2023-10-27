В Израиле рассказали о воздушной угрозе со стороны Красного моря

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пришлось поднимать в воздух по тревоге свои истребители из-за воздушной угрозы, обнаруженной в районе Красного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛ, бригадного генерала Даниэля Хагари.

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«В последние часы в районе Красного моря была обнаружена воздушная угроза. В ответ на угрозу были подняты истребители, и в настоящее время этот инцидент расследуется. Насколько мы понимаем, ущерб, нанесенный Египту, возник в результате этой угрозы», — сообщил Хагари.

Он добавил, что Израиль намерен организовать совместную с Египтом и США работу для усиления безопасности в регионе из-за «угроз со стороны Красного моря».

В ночь на 27 октября в курортном городе Таба, находящемся в Египте, упала ракета. Падение снаряда повредило жилой дом, а также привело к госпитализации пяти человек. Кому принадлежала ракета — по-прежнему уточняется.