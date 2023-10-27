Польша направила на Украину специалистов по ремонту военной техники

Власти Польши направили на Украину своих специалистов по ремонту военной техники, информирует агентство PAP.

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«Польские специалисты из Польской группы вооружений ремонтируют военную технику, переданную Польшей Украине», — говорится в публикации.

По данным агентства, ремонт техники производится на небольшом расстоянии от линии фронта.

Уточняется, что польские специалисты являются сотрудниками компании PGZ Service Orel, которая обслуживает среди прочего САУ KRAB, а также танки Leopard.

22 июля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил об открытии в стране центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.