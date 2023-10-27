PAP: Польша направила на Украину специалистов по ремонту военной техники
Власти Польши направили на Украину своих специалистов по ремонту военной техники, информирует агентство PAP.
«Польские специалисты из Польской группы вооружений ремонтируют военную технику, переданную Польшей Украине», — говорится в публикации.
По данным агентства, ремонт техники производится на небольшом расстоянии от линии фронта.
Уточняется, что польские специалисты являются сотрудниками компании PGZ Service Orel, которая обслуживает среди прочего САУ KRAB, а также танки Leopard.
22 июля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил об открытии в стране центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
В августе Военная хроника объяснила, почему Польша решила отправить своих специалистов по ремонту военной техники на линию соприкосновения на Украине.