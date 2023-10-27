Снаряд попал в египетский город Нувейба

Снаряд упал в городе Нувейба, расположенном на берегу Красного моря, приблизительно в 60 км от границы с Израилем . Об этом сообщил новостной портал Ar-Rai.

Ранее поступила информация, что ракета попала в здание скорой помощи и жилое здание для администрации больницы в населенном пункте Таба, расположенном в непосредственной близости от границы с Израилем. Легкие ранения получили шесть человек. До сих пор не выяснено, откуда была запущена ракета, упавшая в Табе.