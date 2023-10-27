Снаряд попал в египетский город Нувейба

Снаряд упал в городе Нувейба, расположенном на берегу Красного моря, приблизительно в 60 км от границы с Израилем. Об этом сообщил новостной портал Ar-Rai.
По данным источников в египетских силах безопасности, в настоящее время ведется расследование инцидента, представители следственных органов "собирают дополнительную информацию".
О типе снаряда или возможном ущербе не сообщается.
Ранее поступила информация, что ракета попала в здание скорой помощи и жилое здание для администрации больницы в населенном пункте Таба, расположенном в непосредственной близости от границы с Израилем. Легкие ранения получили шесть человек. До сих пор не выяснено, откуда была запущена ракета, упавшая в Табе.