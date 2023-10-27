Yonhap: Южная Корея и США проведут учения ВВС

Южная Корея и США начнут 30 октября масштабные учения ВВС Vigilant Defense с привлечением около 130 единиц авиационной техники, в том числе малозаметных истребителей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВВС.

Учения продлятся пять дней (до 3 ноября). С южнокорейской стороны в них примут участие истребители F-35A, транспортный самолет-заправщик KC-330, самолет радиолокационного обнаружения и управления E-737. США направят истребители F-35A и F-35B, а также другие самолеты. Отмечается, что в учениях примут участие F-35A из континентальной части США, а также FA-18, F-35B, базирующиеся в Японии. Как указывает Рёнхап, к тренировкам по дозаправке в воздухе присоединится австралийский самолет-заправщик KC-30A.

В Седьмой воздушной армии США заявили, что учения носят оборонительный характер и не призваны спровоцировать какую-либо страну. "Совместные учения авиации, такие как Vigilant Defense 24, носят исключительно оборонительный характер и не связаны с какой-либо угрозой или событиями в реальном мире. Они не призваны угрожать или провоцировать какую-либо страну", - подчеркивают американские военные.