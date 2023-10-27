Турчак предложил Мишустину автоматически продлевать паспорта участников СВО

Глава рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) Андрей Турчак обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать инициативу об автоматическом продлении паспортов участников СВО.
"Обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать инициативу рабочей группы по СВО об автоматическом продлении паспортов участников спецоперации", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
По его словам, у бойцов на передовой часто бывает так, что срок действия паспорта истек, поменять его в установленном порядке возможности нет, но при этом есть шанс получить штраф за несвоевременную замену документа (сейчас штраф может составлять до 5 тыс. руб.).
"Срочникам паспорта выдают или заменяют по окончании срока службы. Но в положении о паспорте гражданина РФ ничего не говорится о других категориях военнослужащих", - написал Турчак, добавив, что в России уже есть опыт автоматического продления действия водительских прав, сегодня необходимо аналогичное решение по паспортам участников СВО.