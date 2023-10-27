В Херсонской области ВС РФ уничтожили пушку "Гиацинт-Б" и станцию РЭБ

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожена станция РЭБ в районе н. п. Никольское, место скопления живой силы противника в районе о. Алешкинский, лодка ВСУ в районе о. Алексеевский, буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 мм в районе н. п. Тягинка", - сказал он.