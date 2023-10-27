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В Херсонской области силы РФ за сутки уничтожили пушку "Гиацинт-Б" и станцию РЭБ

Соединения группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожили буксируемую пушку "Гиацинт-Б", станцию РЭБ, а также потопили лодку ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб.

В Херсонской области ВС РФ уничтожили пушку "Гиацинт-Б" и станцию РЭБ
© РИА Новости

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожена станция РЭБ в районе н. п. Никольское, место скопления живой силы противника в районе о. Алешкинский, лодка ВСУ в районе о. Алексеевский, буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 мм в районе н. п. Тягинка", - сказал он.

Потери ВСУ на этом направлении составили 25 погибших и 3 раненых.

На каховском направлении уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ, а в островной зоне - место скопления живой силы противника в районе н. п. Ивановка.