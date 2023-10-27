ВС РФ уничтожили четыре танка Leopard

"В атаке между Работиным и Вербовым было около 10 единиц тяжелой техники ВСУ. Это танки и БМП. Как минимум шесть единиц из них были Leopard. Наши отработали по ним "Солнцепеком" (тяжелая огнеметная система - прим. ТАСС) и дронами. Как минимум четыре танка Leopard уничтожены на этом участке", - сказал Рогов.