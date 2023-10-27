Три украинских беспилотника попытались атаковать Курскую АЭС

— Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме: энергоблоки № 2, № 3, № 4 на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок № 1 – в режиме эксплуатации «без генерации». Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природных значений, — говорится в сообщении.