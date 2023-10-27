На Западном берегу реки Иордан погиб командир палестинской группировки

На Западном берегу реки Иордан погиб полевой командир палестинской группировки «Бригады Дженин» Айсар Мухаммед аль-Амир, сообщает канал Al Mayadeen. Он был серьезно ранен во время столкновения с израильскими военными.

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По данным канала, аль-Амир некоторое время находился в израильской тюрьме и недавно вышел на свободу. Помимо него в столкновениях в Дженине погибли еще двое палестинцев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 октября подразделения ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против группировки ХАМАС. В нем были задействованы инженерные части 36-й дивизии, пехотные подразделения и бронетехника.

Позднее пресс-служба ВС Израиля отметила, что в центральной части сектора Газа был проведен еще один рейд. Сухопутные части во время операции сопровождали истребители. В ходе рейда были ликвидированы стартовые площадки запуска противотанковых ракет и центры военного командования. Пресс-служба добавила, что по окончании рейда военные вернулись в Израиль, никто из них не пострадал.