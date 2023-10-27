"По имеющимся данным, Соединенные Штаты направили силы специального назначения для проведения совместных операций с Армией обороны Израиля против базирующейся в секторе Газа палестинской группировки ХАМАС. Там их разнесли на части", - напоминают в статье рассказ полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора.