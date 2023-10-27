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MWM: Американский спецназ понес потери при попытке наступления в Газе

Журнал Military Watch сообщает о тяжелых потерях спецназа США при неудачном наступлении в Газе.

"По имеющимся данным, Соединенные Штаты направили силы специального назначения для проведения совместных операций с Армией обороны Израиля против базирующейся в секторе Газа палестинской группировки ХАМАС. Там их разнесли на части", - напоминают в статье рассказ полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора.

Автор отмечает, что присутствие американских граждан среди заложников, захваченных ХАМАС в середине октября, делает развертывание американских боевых подразделений весьма вероятным. США имеют долгую историю присутствия военного персонала в разных странах под видом советников, которые в дальнейшем принимают активное участие в боевых операциях.

Китай изменил позицию относительно палестино-израильской войны

Наиболее известным прецедентом остаются первые годы войны во Вьетнаме, когда в начале 1960-х годов десятки тысяч американцев официально выполняли функции советников южновьетнамских войск и участвовали в наступательных операциях против Северного Вьетнама.