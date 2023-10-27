В США испытали новое оружие «Независимости»

Военно-морские силы (ВМС) США испытали новое оружие на литоральном боевом корабле (Littoral Combat Ship, LCS) Savannah типа Independence («Независимость»). С борта корабля запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6), способную поражать надводные и воздушные цели, пишет The Drive.

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Для запуска ракеты, которая поразила цель над водами восточной части Тихого океана, использовали контейнерную пусковую установку. В сообщении ВМС отметили, что запуск продемонстрировал «модульность и смертоносность LCS, а также способность успешно интегрировать контейнерную систему вооружения для поражения надводной цели».

Пусковая установка Mk 70 Mod 1 Expeditionary Launcher является модификацией корабельной установки вертикального пуска Mk 41 Vertical Launching System. Отмечается, что она также может вмещать различные модификации крылатых ракет Tomahawk.

«Семейство Mk 70 действительно предлагает относительно простой способ увеличить огневую мощь на самых разных кораблях с подходящим пространством на палубе. Это включает в себя небольшие надводные боевые корабли с вертолетными площадками, такие как LCS класса Independence», — пишет The Drive.