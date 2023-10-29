В Сумской и других областях Украины объявлена воздушная тревога

Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины - в Черниговской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Об этом пишет ТАСС.

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28 октября в Херсоне произошли взрывы. Они были слышны в прибрежных районах города. В это время в подконтрольных Украине районах Херсонской области объявлена воздушная тревога. 27 октября в Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.