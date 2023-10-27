Словения тайно передала Украине разведывательные беспилотники

"Их [беспилотники] действительно применяют украинцы, и уже какое-то время. У нас есть некоторые каналы связи с войсками, которые используют беспилотники, чтобы получить обратную связь и внести соответствующие улучшения", - сказал порталу представитель компании и оператор БПЛА Ерней Модерц на конференции в Брно.

Он не уточнил, сколько именно аппаратов получил Киев, но утверждал, что их было несколько. Когда именно была осуществлена поставка, тоже сказано не было. Изданию не удалось выяснить, поставила ли аппараты компания самостоятельно, или же их передало словенское Минобороны из собственных запасов. В ведомстве отказались от комментариев.