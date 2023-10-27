Руководство Израиля планирует начать наземную операцию в секторе Газа после получения достаточного количества комплексов противоракетной обороны (ПРО) от США. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Jerusalem Post.
Как отмечает издание, военное и политическое руководство Израиля при планировании наземной операции в Газе опасается ответных шагов со стороны шиитского движения "Хезболлах" и Ирана. Как указывается в материале, одним из практических результатов этого стало дополнительное ожидание поставок еще большего количества систем ПРО со стороны США, чтобы отбить у "Хезболлах" желание вмешаться, когда Армия обороны Израиля начнет операцию в Газе.
Другие источники газеты отмечают, что перед началом операции руководство Израиля хочет в максимальной степени перерезать все каналы контрабанды оружия в сектор Газа, чтобы предотвратить партизанскую войну против израильских войск со стороны боевиков ХАМАС.
Как сообщает издание, высокопоставленные израильские генералы на условиях анонимности заявили, что армия в ходе операции готова пойти на риск, чтобы попытаться спасти как можно больше заложников, однако военное руководство отдает себе отчет в высокой степени сложности этой задачи.