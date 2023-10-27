Подразделения сухопутных войск Армии обороны Израиля в ночь на пятницу вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
По данным издания, в рейде принимают участие пехотные подразделения, бронетехника и инженерные части 36-й дивизии израильской армии. По его данным, они находятся на территории Газа уже несколько часов и действуют против "ХАМАС и террористических целей". Как указывает газета, ожидается, что после окончания рейда военные подразделения вернутся на территорию Израиля.
Накануне официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что краткосрочные рейды израильских военных в секторе Газа готовят почву для следующих этапов операции. Он отметил, что такие действия будут продолжаться в ближайшие дни.