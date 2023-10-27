В Минобороны России сообщили о серьезных потерях в рядах ВСУ в зоне СВО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в своих рядах, на южнодонецком направлении в зоне СВО были ликвидированы до 100 украинских солдат. Об этом сообщил представитель Минобороны России, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.
Он рассказал, что российские ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация и артиллерия ударили по скоплению живой силы 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новомихайловки, Водяного, Угледара, Золотой Нивы, Новодонецкого, Урожайного и Старомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Помимо живой силы, группировке удалось уничтожить автомобильную технику противника, добавил Чехов.
Ранее стало известно, что российские военные применили против ВСУ «тактику загнанного зверя» под Клещеевкой. Для этого они использовали миномет калибра 82 миллиметра.