Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в своих рядах, на южнодонецком направлении в зоне СВО были ликвидированы до 100 украинских солдат. Об этом сообщил представитель Минобороны России, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

Он рассказал, что российские ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация и артиллерия ударили по скоплению живой силы 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новомихайловки, Водяного, Угледара, Золотой Нивы, Новодонецкого, Урожайного и Старомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Помимо живой силы, группировке удалось уничтожить автомобильную технику противника, добавил Чехов.