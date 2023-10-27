Южная Корея и США проводят учения по подавлению артиллерии на границе с КНДР

Южная Корея и США проводят масштабные учения по отражению внезапного нападения с массированным применением артиллерии по примеру радикального палестинского движения ХАМАС, в том числе в пограничном с КНДР регионе. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Маневры начались 25 октября и запланированы до 27 октября. Их цель - повысить уровень подготовки по борьбе с дальнобойной артиллерией противника в случае его неожиданной атаки. К учениям по всей стране привлекли более 5 400 военных с обеих сторон и около 300 единиц артиллерийского вооружения.

Тренировки проходят на фоне общественной дискуссии о том, готовы ли южнокорейские военные к отражению внезапного нападения с широкомасштабным применением артиллерии по примеру палестинского радикального движения ХАМАС, нанесшего массированный ракетный удар при атаке на Израиль 7 октября.

Как указывает Yonhap, КНДР имеет около 340 единиц дальнобойной артиллерии на границе, способной поражать цели в пределах столичной агломерации, в которой проживает примерно половина населения Южной Кореи. 27 октября к учениям со стрельбой боевыми припасами на полигонах в пограничном уезде Чхорвон были привлечены самоходные артиллерийские установки K9 и K55.