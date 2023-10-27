США ударили с воздуха по двум объектам в Сирии

Вооруженные силы США нанесли по распоряжению американского президента Джо Байдена удары по двум связанным с Ираном объектам на территории Сирии . Об этом сообщил в четверг вечером министр обороны США Ллойд Остин.

"Сегодня (26 октября) по приказу президента Байдена военные силы США нанесли в целях самообороны удары по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции Ирана и связанными [с ним] группировками", - говорится в письменном заявлении Остина, которое было распространено пресс-службой Пентагона .

По словам главы американского военного ведомства, "эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных вылазок против личного состава США в Ираке и Сирии, предпринимающихся с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном". Байден распорядился предпринять эти действия, "чтобы ясно дать понять, что США не потерпят подобных атак" и будут защищать себя, своих граждан и свои интересы, отмечает Остин.