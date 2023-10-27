Войска РФ сорвали три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Группировка войск "Восток" сорвала три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара и северо-западнее Приютного. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ в районах Угледара и северо-западнее Приютного. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", - сказал Чехов.
По его словам, барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожена БМП-2 в районе Водяного. "В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку "Акация", буксируемую гаубицу М777, два артиллерийских орудия Д-20 и семь минометных расчетов", - добавил Чехов.