Войска РФ сорвали три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ в районах Угледара и северо-западнее Приютного. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", - сказал Чехов.