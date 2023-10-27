WP: Почти десять тысяч жителей США мобилизовали в армию Израиля

Почти 10 тысяч граждан в Соединенных Штатах мобилизовали в израильскую армию. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на неназванного дипломата из Израиля.

— Около 10 тысяч человек, живущих в США, явились на военную службу в армию Израиля после получения мобилизационных повесток, — говорится в статье.

Уточняется, что в число этих призывников входят граждане, которые «связаны с Израилем», а также израильтяне, учащиеся и работающие в Штатах.

Военно-политическое руководство Израиля решило отложить наземную операцию, чтобы США успели перебросить дополнительные системы противовоздушной обороны в регион. Об этом 25 октября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Белый дом планирует перебросить в ближневосточный регион около десяти таких систем для защиты американских военнослужащих на территории Ирака, Сирии, Иордании, а также Саудовской Аравии и ОАЭ.