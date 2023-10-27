Над Курской областью уничтожен украинский беспилотник

Над Курской областью перехватили украинский беспилотник. В Минобороны РФ сообщили, что это был беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дежурные средства ПВО ликвидировали БПЛА поздней ночью в четверг.

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«26 октября в районе 23:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», - заявили в оборонном ведомстве.

Украинские беспилотники периодически пытаются совершить атаки по объектам на территории России. Средства противовоздушной обороны РФ успешно их отражают.

В середине октября над территорией Курской и Белгородской областей удалось вовремя обнаружить и уничтожить 28 беспилотников самолетного типа. В то же время БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря.