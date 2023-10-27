"Известия": Армения не сможет отказаться от российской базы до 2044-го года
Согласно информации, полученной газетой "Известия", Армения не имеет возможности односторонне отказаться от российской военной базы до 2044 года. Срок действия договора о базе N 102 в Гюмри определен протоколом N 5, а порядок пересмотра этих положений является частью самого договора, и все решения принимаются при взаимном согласии.
Эту информацию подтвердили также в Государственной думе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не видит преимуществ от наличия российской военной базы на своей территории. Однако, на вопрос о возможном выводе базы, Пашинян ответил, что такой вопрос не обсуждается в настоящее время. Глава армянского правительства отметил, что Ереван сейчас больше обсуждает другие вопросы и пытается разобраться в причинах сложившейся ситуации.
Интервью Пашиняна подтвердило напряженность российско-армянских отношений, указывает издание. 102-я российская военная база в Армении имеет два гарнизона - в Гюмри и Ереване. Она является частью Объединенной группировки войск России и Армении, сформированной в 2017 году. База включает в себя различные воинские подразделения и оборудование, такие как ЗРК С-300, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ. Статус и положение 102-й базы определяются договором между Российской Федерацией и Республикой Армения, который был подписан в 1995 году.