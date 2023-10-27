"Известия": Армения не сможет отказаться от российской базы до 2044-го года

Согласно информации, полученной газетой "Известия", Армения не имеет возможности односторонне отказаться от российской военной базы до 2044 года. Срок действия договора о базе N 102 в Гюмри определен протоколом N 5, а порядок пересмотра этих положений является частью самого договора, и все решения принимаются при взаимном согласии.

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Эту информацию подтвердили также в Государственной думе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не видит преимуществ от наличия российской военной базы на своей территории. Однако, на вопрос о возможном выводе базы, Пашинян ответил, что такой вопрос не обсуждается в настоящее время. Глава армянского правительства отметил, что Ереван сейчас больше обсуждает другие вопросы и пытается разобраться в причинах сложившейся ситуации.