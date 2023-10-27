В "Ахмате" заявили об огромных потерях у "Кракена" и "Азова" под Кременной
Переброшенные Киевом на Кременское направление подразделения "Кракена" и "Азова"* несут потери.
Об этом РИА Новости заявил боец спецназа "Ахмат", который выполняет задачи на данном участке фронта. "Противник пытается прорываться и со стороны Житловки, со стороны Диброва (Кременской район – ред.) по лесничеству.
К батальону "Азов"* присоединили батальон "Кракен" сил специальных операций Украины, но безуспешно, они несут огромные потери, а пройти хотя бы сколько-то не могут", - рассказал он. 25 октября начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявлял, что российские военные смогли подавить свыше 30 расчетов артиллерии Вооруженных сил Украины с пятью бронемашинами и свыше 125 украинских военнослужащих.
До этого Министерство обороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны за последние сутки перехватили в небе пять ракет от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 44 беспилотника Вооруженных сил Украины. 11 октября подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что российские войска за последние несколько суток отразили более 10 контратак Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Кременная.