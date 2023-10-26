На крупнейшую базу Израиля за рубежом совершено нападение

На базу армии Израиля на архипелаге Дахлак (группа островов в Красном море неподалеку от материковой части Эритреи) совершенно вооруженное нападение. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на эритрейские военные источники, передает РИА Новости.

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По данным телеканала, целью атаки неизвестных была вершина горы, на которой находится наблюдательный пункт израильских военных в Красном море.

Источники Al Mayadeen заявили, что Израиль потерял одного офицера в результате атаки. Телеканал отмечает, что на архипелаге Дахлак находится крупнейшая зарубежная база Израиля.