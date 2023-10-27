Беспилотники шиитов атаковали военную базу США в Ираке

Бойцы шиитских вооруженных отрядов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", использовали беспилотные летательные аппараты для нападения на военную базу США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Об этом сообщил новостному порталу Shafaq News представитель движения.

По его словам, в атаке "принимали участие два беспилотника, которые поразили наземные цели".

Ранее сотрудник Пентагона высокого ранга заявил, что два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары в Сирии по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащими Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Он отметил, что США не координировали авиаудары с Генштабом израильской армии. Чиновник уточнил, что с 17 октября против американских войск в Ираке и Сирии было совершено 19 нападений с помощью беспилотников-камикадзе. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военных, в Ираке - 2,5 тыс.

26 октября подверглась атаке военная база США к северу от Эрбиля (425 км от Багдада). Проиранские формирования, действующие на востоке Сирии, обстреляли ракетами базу США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Информации о потерях в рядах американских военнослужащих не поступало.